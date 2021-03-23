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В России допустили дальнейшее подорожание недвижимости

Павел Тиунов
2 часа назад
Повышение стоимости стройматериалов может спровоцировать дальнейший рос цен на недвижимость, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его словам, новых ценников можно ждать во второй половине 2020 года, сообщает Interfax.
В России допустили дальнейшее подорожание недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пример Файзуллин привел подорожание металла. Он отметил, что повышение цен на лом можно будет оценить только во втором полугодии, а сегодня процесс находится «только на начальной с стадии».
При этом министр отметил, что в разных регионах страны недвижимость будет дорожать по разным причинам, и переход на эскроу-счета сыграет в росте цен не самую значительную роль.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики заявили, что к лету 2021 года квартиры в российских новостройках подорожают на семь процентов из-за роста цен на стройматериалы, которые вырастут в цене из-за планов властей повысить утилизационный сбор на спецтехнику ( в том числе экскаваторы, погрузчики и бульдозеры) в два-четыре раза.
Московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру для жилищного строительства (на 50 процентов с середины ноября). На фоне происходящих процессов дорожает и само жилье, поэтому в Федеральной антимонопольной службе предложили ввести экспортные пошлины на продукцию из стали и сырье сроком на шесть месяцев.
Недвижимость,Ирек Файзуллин,ФАС,Интерфакс,
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