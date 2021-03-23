В России допустили дальнейшее подорожание недвижимости

Повышение стоимости стройматериалов может спровоцировать дальнейший рос цен на недвижимость, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин . По его словам, новых ценников можно ждать во второй половине 2020 года, сообщает Interfax.

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В пример Файзуллин привел подорожание металла. Он отметил, что повышение цен на лом можно будет оценить только во втором полугодии, а сегодня процесс находится «только на начальной с стадии».

При этом министр отметил, что в разных регионах страны недвижимость будет дорожать по разным причинам, и переход на эскроу-счета сыграет в росте цен не самую значительную роль.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики заявили, что к лету 2021 года квартиры в российских новостройках подорожают на семь процентов из-за роста цен на стройматериалы, которые вырастут в цене из-за планов властей повысить утилизационный сбор на спецтехнику ( в том числе экскаваторы, погрузчики и бульдозеры) в два-четыре раза.