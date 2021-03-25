Мертвые души: как Минсельхоз реанимирует сельскую жизнь

Счетная палата РФ проверила, как госпрограммы улучшают уровень жизни сельского населения по трем жизненно важным параметрам - газификация, водоснабжение и жилищные условия. Как следует из итогов аудита (проверочный период - 2018-2020 годы) в эксплуатацию было введено 1,8 тыс. км газораспределительных сетей и 1,4 тыс. км водопроводов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

"Однако построенные объекты не помогли существенно повысить уровень газификации и водоснабжения сельских домохозяйств. Одна из причин - отсутствие их фактического подключения", - сообщают аудиторы СП (имеется в распоряжении "Газеты.Ru").

Из 52 проверенных регионов в 16 были проблемы с подключением - от магистральных сетей к домам. В некоторых из проблемных регионов не уложились в сроки. В других "низкий процент, например, газификации сельских домохозяйств обусловлен высокой стоимостью технологического присоединения". То есть, газовую трубу через деревню проложили, но подключиться желающих не нашлось. Как отметили аудиторы, стоимость подключения газа в некоторых регионах была "сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала ее более чем в два раза".

С обеспеченностью водопроводом ситуация выглядит лучше. Аудиторы, проверив отчеты Минсельхоза , местных властей и подрядчиков, сначала обнаружили хорошую статистику.

"Строительство сетей водопровода за счет средств федерального бюджета фактически реализовано в виде строительства водозаборных колонок, размещенных около проезжей части улиц", - говорится в отчете СП.

Лучше жить стали за счет мертвых душ

При более подробном рассмотрении рост обеспеченности населения питьевой водой оказался достигнут "за счет естественной убыли или миграции населения".

"Однако при расчете показателей демографические факторы Минсельхозом не учитывались", - говорится в отчете СП.

Это прямой намек на "мертвые души", за счет которых регионы приукрасили статистику, отправляя ее в федеральный центр. Из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию инженерной инфраструктуры, отметили аудиторы, указав на риски нерезультативного использования средств федерального бюджета.

Простыми словами, за три года местные власти "закопали в землю" без реального результата, как минимум 430 млн руб. Еще в 2019 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье в британской The Daily Telegraph упомянул, что есть такая страна, в которой "треть жителей не могут себе позволить больше двух пар обуви в год, а 12% населения - ходят в туалет на улице". Премьер имел в виду Россию. Заявление небеспочвенно, поскольку без водопровода организовать в доме нормальные "удобства" невозможно. Правда, есть надежда, что ситуация, если не с водой, то хотя бы с газификацией деревень и сел выглядит немного лучше, чем видится издалека.

По крайней мере, в Ингушетии и Удмуртии были выявлены случаи, когда местные жители закапывали в землю свою трубу, параллельно с официальной, тайно подключали ее к газораспределению, а затем протягивали в свои дома гибкие полиэтиленовые шланги. Так "голубое топливо" и попадало в дом - без всяких разрешений и доплат.

Ипотека льготная, но нереальная

Есть проблемы и с улучшением жилищных условий. В 2018-2019 годах господдержка была оказана 15,5 тысячам семей, проживающих в сельской местности. Они получили субсидии и построили новые дома или добавили метража тем, которые есть. Однако в 2020 году Минсельхоз изменил подход к предоставлению субсидий. В результате часть селян, стоявших в льготной очереди более десятка лет (с 2009 года), утратила право на улучшение жилищных условий с господдержкой.

"По данным 58 регионов, это коснулось более 40% сельских жителей, включенных в списки на улучшение жилищных условий", - подсчитали аудиторы.

Не оправдала себя и программа "льготной сельской ипотеки", предложенной "Россельхозбанком" . Программа оказалась недоступной, как минимум в 14 регионах по причине низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки селян. Вот какие расчеты приводит Счетная палата РФ по ипотечной программе для селян. При заключении с "Россельхозбанком" ипотечного кредитного договора на 20 лет по льготной ставке в размере 3% на сумму 2 млн рублей ежемесячный платеж составит 9,98 тыс. рублей, или 41,7 % среднемесячной заработной платы в регионе.

В результате объем средств сельского жителя, например, Удмуртии после осуществления ежемесячного платежа, составит почти 14 тысяч рублей, что выше прожиточного минимума на 3,3 тысячи рублей. То есть, те жители Удмуртии, кто рискнул взять ипотеку даже под действительно привлекательные 3% годовых, автоматически становятся нищими. Прожить на 14 тысяч рублей даже имея сад и огород, нереально.

Из оставшихся средств еще приходится платить налоги, коммунальные платежи или отдать местному Водоканалу или филиалу "Газпрома" за подключение к сетям, чтобы вода, например, была не "около проезжей части улиц", а внутри дома, на кухне и в туалете. Неудивительно, что льготной ипотечной программой, как подсчитали аудиторы, смогли воспользоваться лишь 4,4% работников АПК. Но опять-таки ситуация оказалась немного другая, чем в отчетах. Как выяснили аудиторы, около половины заемщиков по сельской ипотеке оказались те, кому она не полагалась – "жители, которые в сельской местности постоянно не проживают".

По прогнозу Минэкономразвития , уровень бедности в России с 12,5% от численности населения в 2019 году должен снизиться в 2021-м до 10,8%, в 2024-м - до целевых 6,6%. Такими были первоначальные расчеты и цели. Но теперь эта цель смещена на 2030 год. Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", согласны, что уровень доходов населения не оставляет возможности реализовывать на селе даже льготные программы господдержки населения.

"Ведение натурального хозяйства не дает возможности выплачивать ипотеку, даже льготную. Натуральное хозяйство не покрывает потребности в продуктах. Детское питание, сахар, соль, крупы, макаронные изделия, колбасы и сыры, все это покупается, это невозможно вырастить. Плюс расходы на мобильную связь, детский сад, бензин ", - говорит руководитель программы РУДН "Экономическая безопасность" Мария Глинская.

Она считает, что сначала государству нужно обеспечить жителей сельских территорий достойной работой, а уже потом выделять миллиарды на льготное жилье. При этом подключать воду и газ можно было бы за символическую плату. Слабое место государственных программ, составленных в федеральном центре, их оторванность от российских реалий, считают эксперты.

"Деньги выделяются, и немалые, но непонятно подо что: цели или завышены, или занижены или просто носят формальный характер", - говорит аналитик по вопросам реализации госпрограмм Судебно-экспертной палаты РФ Оксана Волошина.

Для того, чтобы госпрограммы были результативными их необходимо обсуждать публично, напрямую с учетом интересов самих сельских жителей.