Крым переживает ипотечный бум. За январь и февраль объем выданных займов на полуострове достиг почти 4 млрд рублей — это больше 1300 кредитов. По данным агентства недвижимости Deluxe Estate, с начала года спрос на жилье в ипотеку вырос почти на 40%, причем как и на квартиры, так и на частные дома. Как пишут местные СМИ, в Севастополе вырос интерес даже на гаражи. Особый интерес у покупателей к земельным участкам.

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Вот что сообщила риелтор из Севастополя Оксана, сотрудники Business FM позвонили ей под видом потенциального покупателя:

— Строительство и обслуживание жилого дома (ИЖС), участок в три-четыре сотки — 1 млн 650 тысяч рублей. Если это для вас дорого, тогда вам надо смотреть до миллиона. А до миллиона — это будет СНТ, садоводство.

— А если ИЖС, то коммуникации проведены?

— Нет. Электричество — столбы, безусловно, приближенно есть, вода — в основном там идет скважина, газа нет.

— А если побольше участок, соток восемь-десять?

— Но у нас практически это невозможно, это очень большие размеры. В Севастополе очень дорогая земля. Участки, если и были в десять соток — уже давно порезали и разделили. Такие большие размеры — восемь-десять соток — могут быть только если это новая нарезка в поле, от 1 млн 200 тысяч рублей. Кстати, в Любимовке есть за 1 млн 500 тысяч рублей участок в десять соток.

Любимовка — это побережье Азовского моря, в 120 километрах от Симферополя. В Крыму цены не снизил даже вступивший 20 марта в силу президентский указ о запрете для иностранцев на владение землей на полуострове. По данным Росреестра, от земли уже отказались около 500 граждан других стран. Хотя пока это довольно малая часть — всего иностранным гражданам в Крыму принадлежит 11,5 тысячи земельных участков.

Рассматривая любую недвижимость на полуострове, следует помнить о проблемах с водоснабжением — из разряда тех, которые в обозримом будущем не решатся, отмечает главный представитель общественности Фороса Елена Терновская:

«Ситуация с землей достаточно активно сейчас развивается в Крыму, да и с квартирами, особенно в конце года. Понятно, что где-то в поле участок будет дешевле на порядок. Цены повысились, это однозначно. Но ехать заселяться, конечно, лучше в более обжитые в плане коммуникаций районы, потому что в необжитых районах очень проблематично будет получить и провести коммуникации.

И вообще в принципе ситуация в Крыму сейчас с водой критическая. Я даже не знаю, как вот туда, в степной Крым, заселяться, там же вообще воды нет. Все эти скважины, которые бурят на полузаконных основаниях, должны быть согласованы, этим занимаются ученые. Потому что повсеместное бурение этих скважин приводит в дальнейшем к засолениям почв. Поэтому бесконтрольно бурить каждому физическому лицу скважины — это неправильно, и рано или поздно можно нарваться на очень приличный штраф. А если идти законными путями, то там очень длинный путь».

Средний ценник по южному побережью Крыма варьируется от 4 млн рублей до 5 млн рублей за однокомнатную квартиру. Больше всего в Крыму подорожала вторичка: в Алуште — на 31%, в Ялте — на 25%. Она По стоимости квадратного метра уже опередила Санкт-Петербург и подбирается к московским ценам. О причинах этого феномена рассуждает крымский журналист и блогер Александр Горный

«Конечно, покупают квартиры в Симферополе, в том числе и в других курортных городах. В Симферополе — потому что там работает очень много людей с материка, которые выкупают жилье, в том числе и военным, и очередникам, и всем остальным. Следующий фактор — пандемия. Интерес к Крыму вырос в том году просто в разы. И люди прекрасно понимали, что не понятно, как долго продлиться эта история. Люди захотели приобрести недвижимость в Крыму, более менее такое хорошее вложение капитала — быть в хорошем месте, с хорошим климатом круглогодично или приезжать на несколько месяцев, так и делают. Следующий очень серьезный фактор — это рост цен на строительные материалы в последнее время в Крыму. Металл фактически вырос в полтора-два раза. Заметен рост цен и на дерево, и на двери, и на окна».