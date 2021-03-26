В ход идут новостройки, вторичка и просто земля. Средний ценник по южному побережью Крыма варьируется от 4 млн до 5 млн рублей за однокомнатную квартиру.

В Крыму продолжается рост цен на недвижимость и землю. Он вызван повышенным спросом на рынке. Больше всего в прошлом году подорожало вторичное жилье: в Алуште — на 31%, в Ялте — на 25%. По стоимости квадратного метра Ялта уже опередила Санкт-Петербург и вплотную подбирается к московским ценам. Тот факт, что иностранцам запретили владеть землей на полуострове, цены не снизило.

Вот что сообщила риелтор из Севастополя Оксана, сотрудники Business FM позвонили ей под видом потенциального покупателя:

— Строительство и обслуживание жилого дома (ИЖС), участок в три-четыре сотки — 1 млн 650 тысяч рублей. Если это для вас дорого, тогда вам надо смотреть до миллиона. А до миллиона — это будет СНТ, садоводство.

— А если ИЖС, то коммуникации проведены?

— Нет. Электричество — столбы, безусловно, приближенно есть, вода — в основном там идет скважина, газа нет.

— А если побольше участок, соток восемь-десять?

— Но у нас практически это невозможно, это очень большие размеры. В Севастополе очень дорогая земля. Участки, если и были в десять соток — уже давно порезали и разделили. Такие большие размеры — восемь-десять соток — могут быть только если это новая нарезка в поле, от 1 млн 200 тысяч рублей. Кстати, в Любимовке есть за 1 млн 500 тысяч рублей участок в десять соток.

Любимовка — это Азовское море и 120 километров от Симферополя. В предлагаемых участках в поле электричество, может, появится лет через пять. Добыть воду тоже проблема. Легально выкопать колодец сложно. Поэтому заселяться надо в более обжитые районы, а цены растут, говорит главный представитель общественности Фороса Елена Терновская:

— Ситуация с землей достаточно активно сейчас развивается в Крыму, да и с квартирами, особенно в конце года. Понятно, что где-то в поле участок будет дешевле на порядок. Цены повысились, это однозначно. Но ехать заселяться, конечно, лучше в более обжитые в плане коммуникаций районы, потому что в необжитых районах очень проблематично будет получить и провести коммуникации. И вообще в принципе ситуация в Крыму сейчас с водой критическая. Я даже не знаю, как вот туда, в степной Крым, заселяться, там же вообще воды нет.

— Риелтор, с которым мы общались, нам предлагал скважину пробивать.

— Все эти скважины, которые бурят на полузаконных основаниях, должны быть согласованы с минэкологии Крыма. Потому что если глобально изучать вопрос, то повсеместное бурение этих скважин приводит в дальнейшем к засолениям почв. Этим занимаются ученые, целые институты. Поэтому бесконтрольно бурить каждому физическому лицу скважины — это неправильно, и рано или поздно можно нарваться на очень приличный штраф. А если идти законными путями, то там очень длинный путь. А если просто пригласить людей, пробурить скважину и втихаря воду качать — это может нанести непоправимый урон в принципе Крыму.