Раскрыты признаки мошеннических объявлений об аренде жилья

Распространена, по его словам, и тесно связанная с предыдущей схема. Когда крайне привлекательные объявления, которые появляются сразу на нескольких площадках появляются отличные объекты по привлекательной цене (минус те самые 20-30% к рынку), но когда звонит клиент, ему сообщают, что квартира уже сдана, но обещают множество похожих вариантов в закрытой платной базе.