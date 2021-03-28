Квартиру писателя Довлатова в Петербурге выставили на продажу

Квартиру писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 200 млн рублей. На объявление на одном из порталов недвижимости обратили внимание организаторы довлатовского фестиваля «День Д». После этого объявление сразу удалили — оно успело провисеть на сайте три месяца.

Фото: ТАСС ТАСС

Коммунальная квартира, где жил писатель, находится по адресу Рубинштейна, 23. Квартира вмещает пять комнат, и расположена на третьем этаже. Соседние квартиры продаются за 20-30 млн рублей. Но за довлатовскую просят 200 млн.

Там можно было бы сделать отличный музей, считает директор фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева . Активисты пытаются найти спонсора уже несколько лет, но пока безуспешно:

— Была выставлена та самая квартира. У нас есть и документы, и план квартиры. И более того, там были выставлены фотографии, и на кухне — портрет Довлатова, не фотографический. Я написала об этом в соцсетях, началась шумиха, потом все это проверили. Квартира выставлена официально с декабря, сначала она стоила 43 млн, потом в феврале 38 млн и, видимо, недавно почему-то очень резко выросла цена. Там живет несколько человек, включая трудовых мигрантов. Квартира в плохом состоянии — типичная коммуналка. Ее расселяют обычным людям, никаких спонсоров, которые готовы были выкупить именно под музей, мы не нашли, хотя мы обращались к Левченко, который музей Бродского открыл, и в Москве тоже искали каких-то спонсоров.

— Может быть есть какие-то другие места в Петербурге, которые можно было бы сделать аналогом музея-квартиры?

— В 1974 году эти две комнаты они сменяли на двухкомнатную отдельную квартиру на Рубинштейна, 22. Там они прожили четыре года, соответственно, до отъезда. Туда мы тоже пытались попасть, у нас это не получилось. Не открыли. Соседи сказали, что вызовут милицию: «Какой Давлатов? Идите отсюда!». Люди очень по-разному реагируют. Можно было бы это сделать в той квартире, она тоже описывается в «Заповеднике», но, конечно, все основные действия разных произведений, все-таки происходят именно в квартире на Рубинштейна, 23.

В квартире на улице Рубинштейна, 23 сначала жили родители Довлатова, потом две комнаты достались писателю, здесь же родилась его дочь.