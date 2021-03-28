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Квартиру Довлатова в Петербурге выставили на продажу

BFM.RUиещё 1
4 часа назад
Квартиру писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 200 млн рублей. На объявление на одном из порталов недвижимости обратили внимание организаторы довлатовского фестиваля «День Д». После этого объявление сразу удалили — оно успело провисеть на сайте три месяца.
Квартиру писателя Довлатова в Петербурге выставили на продажу
Фото: ТАССТАСС
Коммунальная квартира, где жил писатель, находится по адресу Рубинштейна, 23. Квартира вмещает пять комнат, и расположена на третьем этаже. Соседние квартиры продаются за 20-30 млн рублей. Но за довлатовскую просят 200 млн.
Там можно было бы сделать отличный музей, считает директор фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева. Активисты пытаются найти спонсора уже несколько лет, но пока безуспешно:
— Была выставлена та самая квартира. У нас есть и документы, и план квартиры. И более того, там были выставлены фотографии, и на кухне — портрет Довлатова, не фотографический. Я написала об этом в соцсетях, началась шумиха, потом все это проверили. Квартира выставлена официально с декабря, сначала она стоила 43 млн, потом в феврале 38 млн и, видимо, недавно почему-то очень резко выросла цена. Там живет несколько человек, включая трудовых мигрантов. Квартира в плохом состоянии — типичная коммуналка. Ее расселяют обычным людям, никаких спонсоров, которые готовы были выкупить именно под музей, мы не нашли, хотя мы обращались к Левченко, который музей Бродского открыл, и в Москве тоже искали каких-то спонсоров.
— Может быть есть какие-то другие места в Петербурге, которые можно было бы сделать аналогом музея-квартиры?
— В 1974 году эти две комнаты они сменяли на двухкомнатную отдельную квартиру на Рубинштейна, 22. Там они прожили четыре года, соответственно, до отъезда. Туда мы тоже пытались попасть, у нас это не получилось. Не открыли. Соседи сказали, что вызовут милицию: «Какой Давлатов? Идите отсюда!». Люди очень по-разному реагируют. Можно было бы это сделать в той квартире, она тоже описывается в «Заповеднике», но, конечно, все основные действия разных произведений, все-таки происходят именно в квартире на Рубинштейна, 23.
В квартире на улице Рубинштейна, 23 сначала жили родители Довлатова, потом две комнаты достались писателю, здесь же родилась его дочь.
На стене довлатовского дома сегодня висит памятная табличка — о том, что писатель жил здесь с 1944-го по 1975 годы. Возле дома стоит памятник Довлатову — писатель как бы опирается на дверной косяк, рядом — письменной стол и печатная машинка «Ундервуд».
Недвижимость,Анастасия Принцева,Сергей Довлатов,
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