На 1,3% подорожало вторичное жилье в крупнейших городах России

Цены на вторичную недвижимость в крупнейших городах России продолжают расти вопреки экономическому кризису. За месяц стоимость жилья поднялась в среднем на 1,3%. Такие данные приводит газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Средняя общероссийская цена вторички в марте - 88,76 тысяч рублей за квадратный метр. Быстрее всего стоимость «б\у» жилья увеличивается в Казани. В столице Татарии зафиксирован рост в 2,3% за месяц. Не менее стремительно поднялась цена в Перми(3%) и Петербурге(1,63%).

Лидером по росту за год стал Омск. Метр вторичного жилья там сейчас стоит 60,2 тыс. рублей Это на 36% дороже, чем в марте прошлого года.

В Москве вторичное жилье подорожало на 0,8% за месяц и 16% за год.

По всей стране годовой рост цен составил 16,1%.

Подобный уровень один из аналитиков рынка назвал неадекватно высоким и не учитывающим экономическую ситуацию.

«Продавцы ориентируются на цены выставленных объектов и завышают свои, поэтому значения растут скорее по инерции, нежели по объективным причинам»,— говорят эксперты.