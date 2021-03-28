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На 1,3% подорожало вторичное жилье в крупнейших городах России

Майк Габриелян
57 минут назад
Цены на вторичную недвижимость в крупнейших городах России продолжают расти вопреки экономическому кризису. За месяц стоимость жилья поднялась в среднем на 1,3%. Такие данные приводит газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка.
На 1,3% подорожало вторичное жилье в крупнейших городах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Средняя общероссийская цена вторички в марте - 88,76 тысяч рублей за квадратный метр. Быстрее всего стоимость «б\у» жилья увеличивается в Казани. В столице Татарии зафиксирован рост в 2,3% за месяц. Не менее стремительно поднялась цена в Перми(3%) и Петербурге(1,63%).
Лидером по росту за год стал Омск. Метр вторичного жилья там сейчас стоит 60,2 тыс. рублей Это на 36% дороже, чем в марте прошлого года.
В Москве вторичное жилье подорожало на 0,8% за месяц и 16% за год.
По всей стране годовой рост цен составил 16,1%.
Подобный уровень один из аналитиков рынка назвал неадекватно высоким и не учитывающим экономическую ситуацию.
«Продавцы ориентируются на цены выставленных объектов и завышают свои, поэтому значения растут скорее по инерции, нежели по объективным причинам»,— говорят эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жилье по программе социальной ипотеки в 2021 году в Подмосковье получат 110 педагогов.
Недвижимость,Газета "Коммерсантъ",
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