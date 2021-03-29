Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россиян будут лишать единственного жилья за долги

РИА "ФедералПресс"
36 минут назад
В России с 1 апреля перестанет действовать ряд послаблений, введенных Центробанком в пандемию. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
«Перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика, а также больше будет нельзя взять ипотечные каникулы по причине заболевания коронавирусом или же существенной потери дохода», – пояснил эксперт.
По его словам, все эти меры поддержки отменяются с 1 апреля. Если россияне не успели получить реструктуризацию до этого момента, то более не могут на нее претендовать. По поводу ипотечных каникул заемщики могли обращаться в банки до 30 сентября 2020 года, отсрочка предоставлялась максимум на полгода.
При этом Станислав Данилов добавил, что экономическая ситуация в стране пока не полностью восстановилась – доходы граждан не восстановились до уровня, который был до пандемии. Следовательно, россияне, чьи доходы упали и не восстановились, едва ли смогут без ущерба для своих семей исполнять кредитные обязательства в необходимом размере, пишет РИА Новости.
«Однозначно необходимы какие-то контр-меры, которые будут препятствовать такому коллапсу», – подытожил эксперт.
Недвижимость,Личный счет,Видео,Станислав Данилов,Центральный банк России,РИА Новости,
117
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители