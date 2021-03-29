По его словам, все эти меры поддержки отменяются с 1 апреля. Если россияне не успели получить реструктуризацию до этого момента, то более не могут на нее претендовать. По поводу ипотечных каникул заемщики могли обращаться в банки до 30 сентября 2020 года, отсрочка предоставлялась максимум на полгода.
При этом Станислав Данилов добавил, что экономическая ситуация в стране пока не полностью восстановилась – доходы граждан не восстановились до уровня, который был до пандемии. Следовательно, россияне, чьи доходы упали и не восстановились, едва ли смогут без ущерба для своих семей исполнять кредитные обязательства в необходимом размере, пишет РИА Новости.