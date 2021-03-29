C 1 апреля прекратится действие рекомендации Банка России не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье. Кроме того, больше не будет возможности брать ипотечные каникулы из-за заражения коронавирусом или значительного лишения дохода, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов

Речь идет о едином законе о потребительском кредите. Так, в него еще в 2019 году внесли корректировки, которые позволяют заемщикам, попавшим в трудное материальное положение, получить ипотечные каникулы.

Данилов отмечает, что «коронавирусный пакет», который был сформирован в 2020 году, лишь развил положения этого закона. Он указал, что изначально под трудной ситуацией подразумевалась потеря работы, инвалидность, временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев, а также сокращение уровня зарплаты на 30 и более процентов. Действовала и рекомендация Банка России не обращать взыскание на объект залога, если это единственное жилье должника.

«Важно отметить, что заемщики могли обратиться до 30 сентября 2020 года с заявлением об отсрочке — она предоставлялась максимум на полгода. Другими словами — лицам, которые успели обратиться, была предоставлена отсрочка на полгода, и вот она как раз истекает в конце марта. Все эти переболевшие лица или те, чьи доходы упали, должны будут платить по своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки. Это и является проблемой», — отметил Данилов.

Также юрист указал на то, что с апреля у банков появится возможность в полной мере настаивать на обычном исполнении обязательств со стороны заемщиков.

По словам Данилова, не все смогли восстановиться после пандемии. Граждане с упавшими доходами не смогут в полной мере исполнять кредитные обязательства. Необходимы контрмеры, которые не дадут ситуации усугубиться, считает юрист.