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Спросу на вторичное жилье в Москве предсказали снижение

Вероника Полынина
10 минут назад
Спрос на вторичное жилье в Москве будет постепенно снижаться, считают опрошенные агентством «Москва» эксперты рынка недвижимости.
Спросу на вторичное жилье в Москве предсказали снижение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в краткосрочной перспективе спрос на вторичку может снизиться из-за повышения ключевой ставки ЦБ.
«Повышение ставки приведет к росту стоимости обслуживания ипотечных кредитов, в результате чего те, кто выбирал квартиры в готовых домах из-за дороговизны новостроек, могут вновь обратить внимание на первичный рынок», - сказал Попов.
Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома также отметил снижение активности покупателей на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом. По его мнению, это происходит из-за дефицита ликвидных предложений и неоправданно высоким уровнем цен на квартиры.
Председатель совета директоров сети офисов «Миэль» Марина Толстик заметила, что сейчас происходит снижение спроса после всплеска во время пандемии. По ее словам, цены на недвижимость выросли на 15-20% и поставили под вопрос доступность жилья даже при низких ипотечных ставках.
При этом, по мнению Толстик, вторичное жилье будет пользоваться устойчивым спросом во все времена, потому что позволяет решить квартирный вопрос «здесь и сейчас».
Как сообщал «Рамблер», 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. В ЦБ допустили дальнейший рост ставки в будущем. Экономисты считают, что ставки по вкладам и кредитам начнут плавно расти вслед за увеличением ключевой ставки. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что рост депозитных ставок будет опережать динамику кредитных.
Недвижимость,Марина Толстик,Сергей Шлома,Инком-Недвижимость,Миэль,Центральный банк России,АГН "Москва",
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