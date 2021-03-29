Спросу на вторичное жилье в Москве предсказали снижение

При этом, по мнению Толстик, вторичное жилье будет пользоваться устойчивым спросом во все времена, потому что позволяет решить квартирный вопрос «здесь и сейчас».

Как сообщал «Рамблер», 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. В ЦБ допустили дальнейший рост ставки в будущем. Экономисты считают, что ставки по вкладам и кредитам начнут плавно расти вслед за увеличением ключевой ставки. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что рост депозитных ставок будет опережать динамику кредитных.