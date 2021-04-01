Для россиян сделают послабления при сносе несущих стен

Риелторы предложили властям России разрешить сносить ненесущие стены без согласования с надзорными органами в случае, если перепланировка не наносит ущерб зданию и другим жильцам. Об этом пишут «Известия»

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По информации издания, в Минстрое «концептуально поддерживают» инициативу.

Согласно ст. 25 Жилищного кодекса РФ, перепланировкой квартиры считается большинство изменений элементов квартиры, отраженных в техпаспорте. И практически все перепланировки необходимо согласовывать с надзорными органами. При этом около 20% квартир имеют перепланировки. В основном это мелкие переделки, однако и их необходимо согласовывать.

Риелторы предлагают не указывать в технических паспортах квартир ненесущие стены и перегородки, демонтаж которых не приведет к нарушению конструктива здания.

По мнению экспертов, изменения в законодательстве давно назрели. Нововведения позволят упростить проведение перепланировок и снизить нагрузку на госорганы, а также уменьшить количество конфликтных ситуаций между соседями.