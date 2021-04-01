Для россиян сделают послабления при сносе несущих стен

Риелторы предложили властям России разрешить сносить ненесущие стены без согласования с надзорными органами в случае, если перепланировка не наносит ущерб зданию и другим жильцам. Об этом пишут «Известия»
.
По информации издания, в Минстрое
«концептуально поддерживают» инициативу.
Согласно ст. 25 Жилищного кодекса РФ, перепланировкой квартиры считается большинство изменений элементов квартиры, отраженных в техпаспорте. И практически все перепланировки необходимо согласовывать с надзорными органами. При этом около 20% квартир имеют перепланировки. В основном это мелкие переделки, однако и их необходимо согласовывать.
Риелторская сеть «Этажи» предложила разрешить проводить перепланировки без согласования, в том числе сносить ненесущие стены. Письмо, подписанное гендиректором компании Ильдаром Хусаиновым
, направлено в администрацию президента РФ
.
Риелторы предлагают не указывать в технических паспортах квартир ненесущие стены и перегородки, демонтаж которых не приведет к нарушению конструктива здания.
По мнению экспертов, изменения в законодательстве давно назрели. Нововведения позволят упростить проведение перепланировок и снизить нагрузку на госорганы, а также уменьшить количество конфликтных ситуаций между соседями.
По подсчетам Ассоциации юристов России, как писал «Рамблер», сотни тысяч владельцев квартир в новостройках «в бетоне» могут столкнуться с юридическими проблемами, если комнаты и санузлы в этих квартирах выходят за пределы плана БТИ. В этом случае ремонт может быть приравнен к перепланировке.