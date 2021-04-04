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Риелторы предупредили россиян о росте цен на квартиры

Deita.ruиещё 5
2 часа назад
В течении года стоимость квадратных метров в России может вырасти на 10%. Таким прогнозом поделился представитель федеральной компании &laquo;Этажи&raquo; Иван Камельских, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru. По его словам, подорожание жилой недвижимости будет связано с тем, что Центральный банк России поднял ключевую ставку. Это, в свою очередь, поднимет размер процентов по ипотеке в коммерческих банках. В результате, как полагает специалист, в первом полугодии цен на квартиры и на новостройки, и на вторичном рынке вырастут на 5-7%. Свою лепту в подорожание внесёт и отмена льготной ипотеки, которая должна состояться уже 1 июля. Рынок из-за этого немного &laquo;полихорадит&raquo;. По мнению эксперт, замедления роста цен на недвижимость можно ожидать не раньше осени ввиду увеличения предложения на рынке. Стоимость квадратных метров сильнее всего может упасть в октябре или ноябре. Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки можно будет продлить после июля в 24 российских регионах.
Россиян предупредили о росте цен на квартиры в 2021 году
Фото: Deita.ruDeita.ru
Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,РИА Ura.ru,РИА "Дейта",
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