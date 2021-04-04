Эксперты дали совет, когда покупать недвижимость в 2021 году и что важно при этом знать. Мнения специалистов рынка приводит РБК.

«Начиная с 2008 года жилая недвижимость была фактически в стагнации, но теперь этот период закончился, и детонатором стала пандемия. Ценность недвижимости в глазах людей вернулась: оказалось, что в современном мире сложно без больших квартир и домов», - сказал председатель совета директоров «Базис Инвестмент Компании», Дмитрий Лебедев.

По его мнению, сказался огромный отложенный спрос, который формировался годами из-за стагнации на рынке. Спрос не будет удовлетворен в ближайшие годы, поскольку в России мало недвижимости.

Лебедев добавил, что ожидание инфляции привело к тому, что жилье сейчас покупают в качестве инвестиций. В 2021 году средний рост стоимости недвижимости составит 20%.

Директор по поддержке риэлторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева также считает, что удешевления ждать не стоит.

«В ближайшие полгода на стоимость жилья будет влиять объем предложения: после прошлогоднего вымывания он постепенно восстанавливается, в феврале объемы прибавились на 10% по отношению к декабрю 2020-январю 2021. Это даже чуть быстрее, чем мы ожидали», - сказала Федулаева.

Эксперт подчеркнула, что многое зависит от госпрограммы льготной ипотеки и того, как ее реализуют после 1 июля.