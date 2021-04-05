Росреестр предлагает реформировать дачную амнистию. Ведомство считает необходимым узаконить оформление построенных хозспособом в советский период жилых домов, у чьих владельцев нет нужных документов для такого оформления. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Таким образом, в ведомстве призвали упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца. Также предлагается сделать саму дачную амнистию бессрочной.

Предложенный законопроект может решить проблему легализации построенных хозспособом жилых домов, считают авторы законопроекта.

Как отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий , сейчас многие граждане лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома. При этом они пользуются ими долгие годы, а большинство - еще с советских времен. Но проблема состоит в отсутствии необходимых документов на сами жилые дома, а также на участки под ними.

Предлагаемый законопроект дает комплексное решение вопроса. Он позволит в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные еще при СССР, а земельные участки под ними в собственность бесплатно. Чтобы воспользоваться таким упрощенным порядком, жилой дом должен отвечать ряду требований. Он должен быть построен до мая 1998 года, когда вступил в силу первый Градостроительный кодекс РФ. Также он должен находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле.

В таком случае граждане смогут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом. Также нужно приложить любой документ, который подтверждает факт владения домом. Регистрацию права собственности предложили осуществлять одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом.

А еще ведомство предлагает сделать постоянным упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. Бутовецкий напомнил, что введенный с 4 августа 2018 года уведомительный порядок строительства жилых домов "предусматривает встречный ответ уполномоченного органа", а именно уведомление о соответствии или несоответствии. Это, по сути, гражданами приравнивается к получению разрешения на строительство.

Росреестр предложил дополнить "дачную амнистию" новыми возможностями для россиян по оформлению прав на жилые дома в начале декабря 2020 года.

«Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы», - приводил сообщение ведомства «Интерфакс».