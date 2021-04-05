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Названы способы обмана при покупке квартиры

Lenta.ruиещё 2
5 апреля 2021
Специалисты сервиса по поиску недвижимости The Meters назвали способы, с помощью которых мошенники могут обмануть покупателей квартир. Злоумышленники действуют на разных этапах заключения сделки. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Специалисты назвали способы обмана при покупке квартиры
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»Антон Ваганов / «Коммерсантъ»
Эксперты отметили, что мошенники могут обманывать при внесении задатка или аванса, при работе с документами и оспаривании сделки. В первом случае они часто назначают небольшую сумму аванса, который в отличие от задатка «не является юридическим обеспечением обязательств». После перечисления денег в истории появляется собственник жилья. Если покупатели захотят отказаться от подобной сделки, то сумма аванса по закону останется у продавца.
В случае с задатком, злоумышленники предлагают квартиры в залоге, который будет необходимо погасить новым владельцам. На этом этапе злоумышленники начинают напирать, что нюанс обсуждался заранее. Однако, если покупатели отказываются заключать сделку, то перечисленную сумму им не возвращают. Злоумышленники также используют поддельные паспорта, доверенности и фальшивые купюры при возврате средств.
Специалисты сервиса призвали покупателей во время выбора объекта обращать пристальное внимание на объявления с небольшим количеством фотографий или вовсе без них. Следует насторожиться, если собственники продают квартиры «с нюансами» — после потопа, пожара, под арестом, в домах под снос, а также по цене на 20-30 процентов ниже средней по рынку.
«Конечно, все это нельзя назвать мошенничеством в чистом виде, если продавец сообщает об этих моментах заранее. Но, тем не менее, важно быть внимательными и четко понимать, что именно вы собираетесь купить», — пояснил сооснователь сервиса Данила Тривайло.
Ранее в апреле эксперты портала Dominfo.ru назвали россиянам семь основных причин, по которым суды отбирают недвижимость у новоселов. В списке оказалась ситуация, когда квартира находится в залоге или на нее наложен арест. Проблемы также могут возникнуть, если приобрести объект у продавца, имеющего большие долги, или купить квартиру, которая была получена по наследству.
Недвижимость,Lenta.ru,
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