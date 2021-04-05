Путин подписал закон о гаражной амнистии

Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой гаражной амнистии, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.