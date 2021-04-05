Россиянам предложили арктический гектар

Правительство утвердило расширение госпрограммы «Дальневосточный гектар» до семи регионов арктической зоны России, включая Новую Землю. Цель программы — остановить отток населения из регионов и стимулировать развитие окраин. Дополнение программы обойдется бюджету в 15 млрд рублей. Эксперты выражают сомнения в массовом освоении «медвежьих углов».

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Программа рассчитана на четыре года, на ее реализацию будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе в текущем году – почти 3,5 млрд, отметил на заседании кабмина премьер.

«Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона. Создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации перспективных проектов», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что по этой программе планируется привлечь в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов, обеспечить приток частных капиталов «в объемах, которые во много раз превосходят вложения государственных средств».

При этом власти обещают улучшить качество жизни и сохранить традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающих в арктической зоне России.

Ориентация — север

Документ принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны, утвержденной президентом Владимиром Путиным в октябре 2020 года.

«Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую ценность. В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно очевидные вещи», — говорил Путин в октябре 2019 года.

Арктическая госпрограмма стала следствием расширения другой госпрограммы — «Дальневосточного гектара». Стартовала программа в 2016 году.

«Дальневостоный гектар» теперь прирастет за счет семи арктических регионов. В частности, это Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Территории этих регионов будут задействованы по этой программе полностью.

Еще в четырех регионах — Карелия, республика Коми, Красноярский край и Архангельская область — определены муниципалитеты, в которых можно будет получить бесплатный гектар. Таких муниципалитетов 32.

Взять участок земли, построить на нем дом и заняться бизнесом можно будет даже на Новой Земле.

Раздачу участков в Арктике и прилегающих территориях предлагается начать с 1 августа жителям семи регионов, а с февраля следующего года этим правом наделят всех россиян.

Кроме того, граждане смогут получить дополнительно еще один безвозмездный гектар, если успешно освоят первый земельный участок.

По данным Минвостокразвития РФ, в Арктической зоне России проживает 2,5 млн человек, большинство из них — в Мурманске, Архангельске и Норильске. Однако в связи с пандемией у северян вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома.

Ранее 2 апреля председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов заявил, что программу «Дальневосточный гектар» можно расширить.

Россиянам можно предоставлять не один гектар, а четыре, земли хватит на всех. Об этом сообщала пресс-служба регионального парламента.

«На одном гектаре развернуть серьезное фермерское хозяйство невозможно, а такой запрос у населения есть. В Магаданской области, как и в некоторых других регионах, есть возможность предоставлять людям больше земли, если это необходимо. Однако действующее законодательство не позволяет выделять в безвозмездное пользование более одного гектара», — пояснял Абрамов.

Профильный вице-премьер, куратор госпрограммы «Дальневосточного гектара» Юрий Трутнев в понедельник 5 апреля находился на Чукотке и был недоступен для комментариев.

«Сырой» гектар

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков сказал «Газете.Ru», что программа «Дальневосточного гектара» интересна, но сопровождается негативными отзывами от коллег по бизнесу. «Получатели гектара сталкивались с бюрократическими проволочками, с долгим оформлением документов, с невозможностью получить желаемый участок, например, в охотничьих угодьях», — сообщил Мостовщиков.

Владелец инвестиционно-девелоперской компании Максим Лалакин считает, что проблема с проектом «Дальневосточный гектар» только одна — неправильный таргетинг по целевой аудитории.

«Жителям центральной России, в которой проживают более 80% населения, этот гектар не нужен. Но с другой стороны программа отлично работает на репатриантов. Вся пропагандисткая мощь кабмина должна быть направлена именно на эту аудиторию. Тогда в этот регион приедут и инвестиции будут», — говорит предприниматель.

Идея получения участков в безвозмездное пользование — как для личных нужд, так и для бизнеса — потенциально привлекательная, не случайно Минвостокразвития оценивает, что программой «Дальневосточный гектар» за все время ее действия воспользовались более 85 тыс. человек, уточняет замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова

«Однако на данный момент «историй успеха», связанных с дальневосточным гектаром, не так уж много. Как правило, успешные примеры развития бизнеса на выделенных гектарах относятся к участкам, которые расположены в относительной близости от объектов инфраструктуры – автодорог, линий электропередачи, аэропортов, речных портов», — говорит Кононова.

По ее мнению, при расширении программы и раздаче «арктических» гектаров проблема недоступности инфраструктуры на местах может еще больше обостриться. Учитывая удаленное расположение арктических территорий от основных транспортных путей, а также слабый уровень инфраструктурного развития России в целом, расширенная за счет Арктики программа может оказаться под ударом, считает эксперт ИКСИ.

В каждом регионе Дальневосточного федерального округа имеется перечень мер поддержки для освоения «гектара», но эти механизмы ориентированы в основном на сельское хозяйство, уточняет эксперт. Для других направлений (услуги, туризм, небольшое промпроизводство) меры господдержки проработаны в меньшей степени, и не ориентированы на обеспечение доступа к действующей инфраструктуре, добавляет Кононова.

Заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий напоминает, что «Дальневосточный гектар», наряду с программами развития территорий опережающего развития (ТОР) задумывались, как инструмент стимулирования экономической активности и преодоления негативных миграционных процессов, оттока населения из регионов ДВФО.

«Однако основными получателями бесплатного гектара стали сами жители дальневосточных регионов, что существенно ограничивает возможности масштабирования программы», — говорит он.

Программа не стала популярной у граждан России, проживающих в средней полосе или в западной части, по самым разным причинам, отмечает Плисецкий. Одна из главных причин невостребованности — неудачное местоположение земельных наделов, которыми готово делиться государство. Гектар лишь формально оказывается бесплатным. «Как правило, предоставляются участки, удаленные от основных населенных пунктов, условия использования которых предполагают довольно существенные финансовые вложения», — говорит собеседник.