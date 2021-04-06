Строительно-сберегательные кассы могут стать для россиян новым способом накопить на квартиру, считают авторы законопроекта. Предполагается создание специализированных банков с ограниченным объемом банковских операций. Вкладчик в течение определенного срока вносит фиксированные взносы, а когда накопленная сумма составит 30-50% от стоимости квартиры, он приобретает право на получение в этом банке кредита на покупку жилья на 7-15 лет. Сберкасса обязана предоставить кредит, но имеет право контролировать его целевое использование.

Замкнутость финансовых потоков позволяет устанавливать относительно низкие процентные ставки по кредитам: они не могут превышать ставки по вкладам более чем на 3%. Кроме того, предполагается ввести господдержку для тех, кто копит на жилье: из федерального бюджета будет начисляться премия в размере 20% от ежегодного прироста вклада (но не более 30 тысяч рублей в год). Первоначально на господдержку накоплений потребуется 6 млрд рублей из госбюджета, во второй и третий годы - 9 и 12 млрд рублей. Но за счет роста объемов строительства ожидается от 80 до 800 млрд рублей налоговых поступлений в год.