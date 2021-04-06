Дачную амнистию захотели расширить

В ведомстве законопроект называют «дачной амнистией 2.0». Согласно инициативе, оформленные по старым правилам права бессрочного пользования на дачные участки автоматически будут признаны правом собственности. Сейчас переоформить документы могут лишь те, на кого когда-то были оформлены документы, а у наследников зачастую возникают трудности.