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Дачную амнистию могут расширить

Вероника Полынина
20 минут назад
Росреестр подготовил проект законопроекта, по которому дачники смогут оформить в собственность землю и дома, не попавшие под действие дачной амнистии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дачную амнистию захотели расширить
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве законопроект называют «дачной амнистией 2.0». Согласно инициативе, оформленные по старым правилам права бессрочного пользования на дачные участки автоматически будут признаны правом собственности. Сейчас переоформить документы могут лишь те, на кого когда-то были оформлены документы, а у наследников зачастую возникают трудности.
Второе нововведение – легализация построенных в советское время жилых домов по аналогии с одобренной Госдумой гаражной амнистией. Эти дома могут числиться за колхозом или совхозом, и владельцы не могут оформить их в собственность.
«Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные ещё в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно», - рассказал замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.
Также законопроект предполагает, что дачная амнистия будет бессрочной.
Как сообщал «Рамблер», дачная амнистия позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На данный момент упрощенные правила действуют до марта 2026 года.
Недвижимость,Алексей Бутовецкий,Росреестр,Госдума,
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