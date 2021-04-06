Дачную амнистию захотели расширить

В ведомстве законопроект называют «дачной амнистией 2.0». Согласно инициативе, оформленные по старым правилам права бессрочного пользования на дачные участки автоматически будут признаны правом собственности. Сейчас переоформить документы могут лишь те, на кого когда-то были оформлены документы, а у наследников зачастую возникают трудности.
Как сообщал «Рамблер», дачная амнистия позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На данный момент упрощенные правила действуют до марта 2026 года.