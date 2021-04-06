Стало известно о дефиците нового жилья в Сочи

Число новых строящихся жилых корпусов в Сочи за год сократилось почти на четверть, пишет
«Лента.ру».
С марта 2020 по март 2021 года число строящихся новых жилых корпусов сократилось со 114 до 88.
По словам экспертов, снижение числа строящихся объектов в Сочи продолжается уже несколько лет и связано с нехваткой участков под новое строительство.
«Застройщики находятся в постоянном поиске пятен под застройку, и при их наличии участки приобретались бы. Таким образом, говорить про какой-то сговор и искусственное завышение цен здесь нет смысла», - отметил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.
Ранее «Рамблер» писал, что после объявления властей Сочи о моратории на строительство жилой недвижимости с июля 2021 года сроком на два года риелторы зафиксировали ажиотажный спрос на все типы жилья на курорте. При этом цены на недвижимость растут на 100 тысяч рублей ежедневно.