Стало известно о дефиците нового жилья в Сочи

По словам экспертов, снижение числа строящихся объектов в Сочи продолжается уже несколько лет и связано с нехваткой участков под новое строительство.

Ранее «Рамблер» писал, что после объявления властей Сочи о моратории на строительство жилой недвижимости с июля 2021 года сроком на два года риелторы зафиксировали ажиотажный спрос на все типы жилья на курорте. При этом цены на недвижимость растут на 100 тысяч рублей ежедневно.