В Москве установили квартирный антирекорд

Аналитики изучили ставки аренды жилья в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. Средние ставки в них составили: 14 тысяч рублей в месяц для однокомнатных квартир, 18 тысяч — для двухкомнатных, 22,6 тысячи рублей для «трешек».

В Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами хоть и незначительно, но подорожала — на 2 и 1,4 процента соответственно, а «трешки» подешевели более чем на 5 процентов. «Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году, — констатируют аналитики. — Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места. Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры».