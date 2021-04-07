Расходы россиян на жилье достигли 8-летнего максимума

Доля расходов россиян на покупку жилья в четвертом квартале 2020 года достигла максимума с 2013 года, сообщает « Прайм » со ссылкой на Банк России

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«Годовой темп прироста расходов населения на покупку недвижимости (в основном на жилье) в реальном выражении во втором полугодии 2020 года увеличился. При этом в четвертом квартале 2020 года доля расходов на недвижимость в располагаемых доходах достигла максимума с 2013 года», - заявили в регуляторе.

По мнению ЦБ, росту расходов поспособствовал всплеск спроса на недвижимость, который произошел на фоне снижения ипотечных ставок до исторических минимумов и запуска программы льготной ипотеки.

Кроме того, отметили в регуляторе, граждане стали расценивать вложения в недвижимость как меру для сохранения сбережений из-за волатильности рубля, снижения процентов по депозитам и введения налога на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей.

Третьим фактором, повлиявшим на рост доли расходов граждан на покупку недвижимости, стало повышение цен на жилье.