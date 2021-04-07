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Расходы россиян на жилье достигли 8-летнего максимума

Вероника Полынина
52 минуты назад
Доля расходов россиян на покупку жилья в четвертом квартале 2020 года достигла максимума с 2013 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России.
Расходы россиян на жилье достигли 8-летнего максимума
Фото: РамблерРамблер
«Годовой темп прироста расходов населения на покупку недвижимости (в основном на жилье) в реальном выражении во втором полугодии 2020 года увеличился. При этом в четвертом квартале 2020 года доля расходов на недвижимость в располагаемых доходах достигла максимума с 2013 года», - заявили в регуляторе.
По мнению ЦБ, росту расходов поспособствовал всплеск спроса на недвижимость, который произошел на фоне снижения ипотечных ставок до исторических минимумов и запуска программы льготной ипотеки.
Кроме того, отметили в регуляторе, граждане стали расценивать вложения в недвижимость как меру для сохранения сбережений из-за волатильности рубля, снижения процентов по депозитам и введения налога на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей.
Третьим фактором, повлиявшим на рост доли расходов граждан на покупку недвижимости, стало повышение цен на жилье.
Ранее, как писал «Рамблер», эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен на жилье на 7-10% в 2021 году.
Недвижимость,Центральный банк России,
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