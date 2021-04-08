Риелтор объяснила, у каких хозяев опасно покупать жилье

Управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала, у кого опасно приобретать недвижимость. Она отметила, что прежде всего, это лица с психическими расстройствами, чаще всего, пожилые. Сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и позже ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья владельца жилья.

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Еще одна категория рискованных сделок — с наследниками.

— Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя, — рассказала эксперт.

Кроме того, по словам Коркки, опасны могут быть сделки с собственниками, которые воспользовались материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. В обоих случаях в любой момент могут всплыть «подводные камни», наличие которых нельзя проверить заранее.

Эксперт добавила, что важна и личность собственника. Так, если дорогую квартиру продает человек неопрятной внешности с явными признаками финансовых трудностей, то это повод насторожиться.