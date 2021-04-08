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Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье

Деловая газета "Взгляд"иещё 25
1 час назад
В России наблюдается существенный рост цен на жилую недвижимость, Федеральная антимонопольная служба должна разобраться с этой ситуацией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов.
Путин потребовал разобраться с ростом цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это не просто рост цены, это существенный рост Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – передает ТАСС слова Путина.
По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – — 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что в некоторых регионах цены на жилье упали, а средний рост составил 12%. Как пояснил вице-премьер, на изменение цен повлияли, в том числе льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Хуснуллин отметил, что в Москве и Московской области строительство жилых домов приостанавливалось на два месяца из-за срывов поставок материалов, роста цен на них и недостатка рабочей силы. Он заверил, что в правительстве подготовили меры по сдерживанию дальнейшего роста цен.
Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7-10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5-7%, наибольший спрос ожидается в апреле-мае.
Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.
Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года.
Недвижимость,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Минстрой,ФАС,Центральный банк России,Минфин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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