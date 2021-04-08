Путин потребовал разобраться с ростом цен на жилье

По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – — 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.