Экс-миллиардер Косюк выставил на продажу свои яхты

Украинский бизнесмен и владелец одного из самых крупных в стране агрохолдингов МХП Юрий Косюк , выбывший из мирового списка миллиардеров, решил продать свои яхты.

Фото: moranyachts moranyachts

Речь идёт о двух судах: Ace (85 метров) и Garcon (67 метров). Бизнесмен оценил их в 119 млн и 24 млн соответственно. Обе яхты были построены в 2012 году на немецкой верфи Lurssen. Внешний и внутренний вид более дорогой яхты разрабатывал британский дизайнер Эндрю Винч, создававший интерьеры судов принца Брунея и премьер-министра Катара.

Малую яхту Косюк использовал в качестве вспомогательного судна для парковки вертолёта, доставки необходимых грузов на другую яхту, а также размещения её экипажа на отдых после смены. Покупатель на Garcon уже нашёлся, его имя держится в тайне.

Яхту Асе бизнесмену продать пока не удалось. По мнению специалистов, Косюк сильно завысил её стоимость. Стандартное судно такого размера стоит около 75 млн. С учётом внутренней отделки цена может доходить до 100–110 млн.

Предполагается, что продажа яхт позволит предпринимателю погасить долг перед собственной компанией. Его размер составляет $67,4 млн. Задолженность должна быть погашена до конца 2021 года, сообщает украинская редакция Forbes.