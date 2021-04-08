Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Украинский экс-миллиардер выставил на продажу свои яхты

News.ru
1 час назад
Украинский бизнесмен и владелец одного из самых крупных в стране агрохолдингов МХП Юрий Косюк, выбывший из мирового списка миллиардеров, решил продать свои яхты.
Экс-миллиардер Косюк выставил на продажу свои яхты
Фото: moranyachtsmoranyachts
Речь идёт о двух судах: Ace (85 метров) и Garcon (67 метров). Бизнесмен оценил их в 119 млн и 24 млн соответственно. Обе яхты были построены в 2012 году на немецкой верфи Lurssen. Внешний и внутренний вид более дорогой яхты разрабатывал британский дизайнер Эндрю Винч, создававший интерьеры судов принца Брунея и премьер-министра Катара.
Малую яхту Косюк использовал в качестве вспомогательного судна для парковки вертолёта, доставки необходимых грузов на другую яхту, а также размещения её экипажа на отдых после смены. Покупатель на Garcon уже нашёлся, его имя держится в тайне.
Яхту Асе бизнесмену продать пока не удалось. По мнению специалистов, Косюк сильно завысил её стоимость. Стандартное судно такого размера стоит около 75 млн. С учётом внутренней отделки цена может доходить до 100–110 млн.
Предполагается, что продажа яхт позволит предпринимателю погасить долг перед собственной компанией. Его размер составляет $67,4 млн. Задолженность должна быть погашена до конца 2021 года, сообщает украинская редакция Forbes.
В мировой рейтинг миллиардеров Косюк был включён в 2020 году. Он занял 1851 место с состоянием в $1,1 млрд. В текущем году он выбыл из списка из-за убытков МХП в размере $133 млн.
Недвижимость,Юрий Косюк,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители