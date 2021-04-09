Эксперт назвал три причины подорожания квартир

Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев назвал причины подорожания жилья.

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В интервью РБК Николаев заявил, что квартиры подорожали главным образом из-за реформы строительной отрасли и введения эскроу-счетов, роста себестоимости комплектующих и возможного сговора поставщиков.

По словам Николаева, не все строительные компании успели перейти на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов, поэтому «качественного предложения <...> больше не стало».

Он также отметил «целый ряд товарных наименований» в строительстве, «весьма и весьма существенно» подорожавших в течение последних года или двух.

Он привел в пример арматуру, которая подорожала с 31 тысячи рублей за тонну в 2019 году до 58 тысяч рублей в 2021 году.

Николаев согласился с оценкой вице-премьера Марата Хуснуллина , который сказал о возможном сговоре на рынке поставщиков металла. Глава «Интеко» отметил, что расследованием возможного сговора занимается Федеральная антимонопольная служба , оно еще не закончено.