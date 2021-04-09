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Названы причины подорожания жилья

Вероника Полынина
1 час назад
Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев назвал причины подорожания жилья.
Эксперт назвал три причины подорожания квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью РБК Николаев заявил, что квартиры подорожали главным образом из-за реформы строительной отрасли и введения эскроу-счетов, роста себестоимости комплектующих и возможного сговора поставщиков.
По словам Николаева, не все строительные компании успели перейти на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов, поэтому «качественного предложения <...> больше не стало».
Он также отметил «целый ряд товарных наименований» в строительстве, «весьма и весьма существенно» подорожавших в течение последних года или двух.
Он привел в пример арматуру, которая подорожала с 31 тысячи рублей за тонну в 2019 году до 58 тысяч рублей в 2021 году.
Николаев согласился с оценкой вице-премьера Марата Хуснуллина, который сказал о возможном сговоре на рынке поставщиков металла. Глава «Интеко» отметил, что расследованием возможного сговора занимается Федеральная антимонопольная служба, оно еще не закончено.
Как сообщал «Рамблер», квадратные метры в стране дорожают во всех городах-миллионниках. Так, по данным базы недвижимости Restate.ru, в Москве с начала 2021 года рост составил 8,8%, средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 250 тысяч рублей. Лидером роста стал Ростов-на-Дону. Там новостройки с начала 2021 года подорожали уже на 13,2% и приблизились к 65 тысячам рублей за квадратный метр.
Недвижимость,Александр Николаев,Марат Хуснуллин,ФАС,РБК,
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