Специалист раскрыл главные причины роста цен на жилье

«Это не единственная, но одна из причин. Потом, мы почему-то все время говорим о росте стоимости квадратного метра, а, с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно», — объяснил Николаев и добавил, что в 2019 году арматура стоила 31 тысячу рублей за тонну, а сейчас — 58 тысяч рублей.
«Есть ли там искусственное завышение цен или нет, посмотрим, что результаты экспертизы покажут, но определенные признаки соответствующие усматриваются», — заключил он.