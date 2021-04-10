Юристы рассказали о попадающих под снос дачах

Дачи и частные дома рискуют попасть под снос, если являются самовольными постройками, нарушают градостроительный регламент, либо в случаях, если земля под ними изымается для государственных нужд или попадает в зону комплексного развития территорий, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

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Земельный участок и дом могут быть изъяты у собственника в целях реализации государственных или муниципальных нужд, отметил партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский. Нормы об изъятии содержатся в статье 32 Жилищного кодекса РФ: например, участок может быть изъят в связи с необходимостью в строительстве дорог, проведении газопровода, создании объектов для проведения спортивных мероприятий, объясняет он.

Возможно, единственный вариант оценить риски и защититься заранее от изъятия в таком случае — это регулярно просматривать документы территориального планирования, а также проекты таких документов, посоветовал частнопрактикующий юрист Алексей Агеев

Помимо этого, потребность в изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в частной собственности, может возникнуть при осуществлении деятельности по комплексному развитию территории, продолжил Сосновский.

"В законе о комплексном развитии предусмотрено несколько причин для сноса частных домов: если жилое помещение находится в высокой степени износа, его техническое состояние признали ненадлежащим или в нем нет систем инженерно-технического обеспечения. Такие дома могут признать непригодными для проживания. В этом случае, как и с аварийными многоэтажками, согласия собственника на снос не требуется, но владельцу должны предложить компенсацию", — напомнил Сосновский.

Еще одним основанием для сноса частного дома или дачи будет признание его самовольной постройкой, продолжил он. Например, может быть признана самовольной постройка, возведенная на участке с другим целевым назначением. В частности, в природно- и водоохранной зоне. В этом случае возможен снос самовольной постройки на основании решения суда.

"Всего существует 28 вариантов зон с особыми условиями использования. Это могут быть вопросы охраны природы, сохранения памятников культуры, безопасности железнодорожного транспорта, авиабезопасности и прочее. Если дом был построен раньше, чем власти наложили ограничения на использовании территории, где находится строение, то за реконструкцию или снос недвижимости владельцу положена компенсация из расчета кадастровой стоимости дома или затрат на его реконструкцию", — объяснил Сосновский.

Часто дома строят в охранных зонах инженерных сетей, рассчитывая на неформальные договоренности с их владельцами, однако можно и непреднамеренно построить дом в такой зоне, так как периодически ни Росреестр , ни РГИС, ни публичная кадастровая карта Росреестра не учитывает нахождение существующего газопровода, предупредил Агеев. В последнем случае дом является самовольной постройкой, хотя владелец не знал и не мог знать о наличии газопровода или иных сетей, подчеркнул он.