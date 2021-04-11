Россияне помогли Лондону возглавить рейтинг по продажам суперэлитного жилья

Лондон занял первое место в рейтинге городов мира по продажам суперэлитного жилья. Возглавить таблицу британской столице помогли россияне, а также жители Франции и Китая. Аналитики Knight Frank подсчитали, что покупатели со всего мира потратили в 2020 году около $4 млрд на так называемую суперэлитную жилую недвижимость в столице Великобритании. Речь идёт об объектах, которые стоят более $10 млн. Несмотря на то что из-за коронавируса въезд в Британию ограничен, а с марта по май 2020 года рынок жилья в стране был фактически заблокирован, Лондону всё же удалось нарастить продажу недвижимости для сверхбогатых людей по сравнению с 2019 годом. В этом помогли российские, французские и китайские покупатели, которые были особенно активны на лондонском рынке, отметила Financial Times. Всего в 2020 году в Лондоне продали 201 элитный объект по средней цене $18,6 млн. При этом в 31 случае покупатели заплатили $25 млн и более. Одной из крупнейших сделок стала покупка британским промышленником Сандживом Гуптой особняка в элитном районе Белгравия за 42 млн фунтов стерлингов ($57,5 млн). Британская столица обогнала в рейтинге Нью-Йорк и Гонконг, лидировавший в 2018 и 2019 годах. В этих мегаполисах продажи суперэлитного жилья рухнули в 2020 году на 48% и 27% соответственно. В США на фоне пандемии состоятельные покупатели предпочитали приобретать дома в более солнечных прибрежных городах — Палм-Бич, Лос-Анджелесе и Майами. В Гонконге спад произошёл из-за политического кризиса и жёстких мер против коронавируса. По словам главы департамента международных исследований Knight Frank Лиама Бейли, привлекательность Лондона можно объяснить завершением переговоров о Brexit и снижением цен на жильё в самых дорогих районах города почти на 20% по сравнению с пиковыми значениями 2015 года. Ранее аналитики зафиксировали рекордный уровень спроса на элитную недвижимость в Москве. В этом сегменте по итогам I квартала заключили более 360 сделок на 50 млрд рублей, писал Forbes со ссылкой на данные международного агентства Savills. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .