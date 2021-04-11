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Эксперты назвали выгодный способ погасить ипотеку

Майк Габриелян
8 часов назад
Эксперты рассказали о выгодном способе погасить ипотеку, позволяющем избежать больших переплат.
Эксперты назвали выгодный способ погасить ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалист по ипотеке Татьяна Решетникова предлагает выплачивать часть денег досрочно и снижать ипотечный платеж, а не срок кредита. Её цитирует URA.RU.
«Оптимальный срок ипотечного кредита — семь лет. Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение», — сказала Решетникова.
Она считает, что досрочно гасить ипотеку надо с первых месяцев после покупки жилья. Так удастся сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко также считает, что надо платить больше положенного.
«Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет, и вы можете уменьшить платеж и будете платить не 30 тысяч рублей, а 28 тысяч, но срок тот, который у вас оставался».
Также можно уменьшить срок, и оставить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, ипотеку можно рефинансировать и снизить кредит примерно на 4%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы причины подорожания жилья в России.
Недвижимость,Татьяна Решетникова,Ирина Радченко,РИА Ura.ru,
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