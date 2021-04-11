В России замерли цены на аренду жилья

В крупнейших городах России перестали расти цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир. Об этом сообщает « Коммерсант », ссылаясь на данные агентства ЦИАН.

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Аренда однокомнатной квартиры подешевела за месяц в среднем по РФ на 0,3%. В апреле снять такое жилье можно за 16,79 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры потеряли в цене 0,5%. Аренда сейчас обойдется в 23,41 тысячи.

Эксперты говорят, что на рынке снижается спрос и растет предложение. Квартиры дольше находятся в экспозиции, поэтому стоимость аренды падает. Например, в Москве на поиск квартиранта сейчас уходит три недели. Год назад желающие находились за 4-5 дней.

Наиболее заметно подешевело жилье в Петербурге.

Однокомнатные квартиры в апреле здесь сдают за 27,3 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону – за 15 тысяч.

В Москве стоимость «однушки» составляет 38,4 тысячи, «двушки» - 54,2 тыс. руб.

Дороже всего обойдется «однушка» в центре Москвы: средняя стоимость составляет 45,3 тысячи. В Зеленограде цена сопоставима с остальными регионами - 21,3 тысячи.