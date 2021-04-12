Также, по словам Набиуллиной, потенциал роста есть и у розничного кредитования.

О льготной ипотечной программе

Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время обсуждаются возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.