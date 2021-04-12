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Матвиенко предложила новый вид ипотеки

Вероника Полынина
36 минут назад
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала переходить к «умной региональной ипотеке», условия которой будут зависеть от ситуации в конкретном регионе.
Матвиенко предложила перейти к "умной ипотеке"
Фото: ТАССТАСС
Во время встречи с представителями региональных банков и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной Матвиенко отметила, что инициированная президентом России программа льготной ипотеки помогла поддержать целый ряд отраслей, однако для развития ипотечного кредитования его необходимо преобразовать.
«Я считаю, что для дальнейшего развития этого сегмента нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации», - цитирует Матвиенко «Интерфакс».
Председатель Совфеда подчеркнула, что переход к умной региональной ипотеке не должен приводить к росту цен на недвижимость.
Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки в отдельных регионах, где реализация программы не привела к росту цен на жилье.
Недвижимость,Валентина Матвиенко,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Совет Федерации,Интерфакс,
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