Матвиенко предложила перейти к "умной ипотеке"

Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки в отдельных регионах, где реализация программы не привела к росту цен на жилье.