Юристы раскрыли стоимость московской "прописки" на черном рынке

Цены на регистрацию в Москве на черном рынке начинаются от 1 тысячи рублей за временную и от 50 тысяч рублей за постоянную "прописку", при этом ответственность вплоть до уголовной может быть применена в отношении и покупателя, и продавца услуги, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

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Основными клиентами таких сомнительных фирм являются приезжие из бывших советских республик и россияне, желающие переехать в Москву либо для повышения уровня заработка, либо для оформления ребенка в хорошую школу. Кроме того, столица привлекает более высокими пособиями по беременности и при рождении ребенка, а также широким спектром других социальных льгот, рассказывает член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

"Стоимость постоянной регистрации в Москве на черном рынке на сегодняшний день составляет от 50 тысяч рублей в год", — рассказал Оржония, добавив, что цена зависит от района и количества зарегистрированных в квартире жильцов.

Те, кто не могут себе позволить покупку постоянной регистрации, также обращаются в подобные фирмы за приобретением временной. Объявления можно увидеть на столбах около конечных станций метро, железнодорожных вокзалов и строек, отмечает руководитель уголовной практики агентства BMS Law Firm Александр Иноядов.

"Минимальные расценки в таких конторах начинаются от 1,2 тысячи рублей, максимальный ценник доходит до 5 тысяч рублей. Практически со 100% вероятностью документы окажутся либо поддельными, либо это будет фирма-однодневка, которая после получения денежных средства оставит без документов", — сказал он.

В случае выявления сотрудниками полиции или органов УФМС (Федеральной миграционной службы) поддельной регистрации или "прописки" грозит наказание по статье 19.15.2 КоАП РФ, предупреждает председатель адвокатской коллегии "Князев и партнеры" Андрей Князев

"Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Собственники жилья, уличенные в махинациях, заплатят от 5 до 7 тысяч рублей. А вот юридические лица рискуют попасть на штраф от 300 до 800 тысяч рублей", — пояснил он.

Князев добавил, что если для покупателя фиктивной регистрации в большинстве случаев наказание ограничится штрафом и депортацией с запретом въезда на территорию России до 5 лет, то лица, уличенные в создании "резиновых квартир", могут быть привлечены к уголовной ответственности.