Как отметила эксперт, ипотека в России в настоящее время действительно дешевая, но стоимость недвижимости слишком высокая.

По ее словам, большинство ипотечных договоров содержат пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процент в случае роста ключевой ставки. При этом обязательно уведомить заемщика, взявшего кредит, об изменении условий.

Она также заявила, что цены на жилье в России вряд ли снизятся в обозримом будущем. Покупать квартиру лучше сейчас, если «назрел жилищный вопрос», посоветовала Абрамовская. Если же речь идет об инвестициях в недвижимость, то стоит еще раз взвесить все плюсы и минусы, заключила специалист.