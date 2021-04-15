Неизвестные купили в Москве элитных квартир на 38 млрд

По данным аналитиков, за январь-март в Москве было реализовано 390 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделки в первом квартале вырос в премиум-классе до 77 миллионов рублей (плюс 24 процента за год), а в классе «делюкс» — до 197 миллионов рублей (плюс 17 процентов за год).