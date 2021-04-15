Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке

В сравнении со стандартной ставкой в 6,05 процента годовых новый показатель уменьшился на 0,35 процентного пункта. Кредит по сниженной ставке можно оформить при регистрации сделки в электронном виде. При субсидировании от застройщика ставка составит от 0,1 процента годовых.

По данным кредитной организации, на льготных условиях можно оформить ипотечный кредит. Его максимальная сумма ограничена: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она достигает 12 миллионов рублей, а в других регионах страны — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос по кредиту составляет от 15 процентов стоимости недвижимости.