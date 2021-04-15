Эксперт предупредила о резком росте цен на недвижимость

Снижение ипотечных ставок повлечет резкое подорожание недвижимости, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова

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По ее словам, наиболее выгодной покупка новостройки в кредит по сниженным ставкам будет в ближайшие несколько недель, а затем выгода нивелируется ростом цен на жилье.

Решетникова прогнозирует, что рост цен будет составлять 1-1,5% в месяц.

Коммерческий директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров отмечает, что после окончания программы ипотеки с господдержкой интерес к покупке жилья в кредит на время резко упадет.

«Поэтому есть вероятность того, что на ближайшие два месяца спрос на ипотеку с субсидированной ставкой возрастет. И, конечно, все вышеизложенное может привести к росту цен на новостройки на период всплеска спроса на ипотеку с господдержкой», - сказал он «Ура.ру».