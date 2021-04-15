Эксперт предупредила о резком росте цен на недвижимость

Снижение ипотечных ставок повлечет резкое подорожание недвижимости, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова
.
По ее словам, наиболее выгодной покупка новостройки в кредит по сниженным ставкам будет в ближайшие несколько недель, а затем выгода нивелируется ростом цен на жилье.
Решетникова прогнозирует, что рост цен будет составлять 1-1,5% в месяц.
Коммерческий директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров отмечает, что после окончания программы ипотеки с господдержкой интерес к покупке жилья в кредит на время резко упадет.
«Поэтому есть вероятность того, что на ближайшие два месяца спрос на ипотеку с субсидированной ставкой возрастет. И, конечно, все вышеизложенное может привести к росту цен на новостройки на период всплеска спроса на ипотеку с господдержкой», - сказал он «Ура.ру».
Как сообщал «Рамблер», квадратные метры в стране дорожают во всех городах-миллионниках. По данным базы недвижимости Restate.ru, в Москве с начала 2021 года рост составил 8,8%, средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 250 тысяч рублей. Лидером роста стал Ростов-на-Дону. Там новостройки с начала 2021 года подорожали уже на 13,2% и приблизились к 65 тысячам рублей за квадратный метр.