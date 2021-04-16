Предсказан рост популярности коттеджей в Москве

Новая Москва имеет все шансы стать новой точкой роста индивидуального жилищного строительства в столице. В то же время популярности частных домов сейчас мешает целый перечень проблем - от сложностей с получением ипотеки до пробелов в законодательстве по управлению жилыми поселками. К таким выводам пришли участники "круглого стола", который прошел 15 апреля по инициативе комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

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По словам начальника отдела реализации государственной политики в области жилищных правоотношений Минстроя России Али Яндиева, ежегодно россияне строят за свой счет 260-290 тысяч частных домов - это почти половина от общего объема жилищного строительства в стране. В столице, конечно, картина другая - здесь подавляющая доля строек относится к многоэтажкам, однако в Новой Москве возводится много и частных домов.

Что же мешает более активному развитию индивидуального строительства? Едва ли не в первую очередь это нежелание банков его кредитовать. "Сейчас не более 1% от общего объема выдачи ипотеки приходится на ИЖС. Это один из основных сдерживающих факторов его развития", - подчеркивает Яндиев. Банки боятся, что дома упадут в цене и не смогут играть роль полноценного залога.

Сейчас не более 1% от общего объема выдачи ипотеки приходится на ИЖС