Предсказан рост популярности коттеджей в Москве

Подстегнуть индивидуальное строительство должен целый ряд мер, который сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Как рассказал недавно вице-премьер Марат Хуснуллин
, программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца года. Один из ее элементов - запуск ипотеки, которую можно будет получить для строительства или покупки частного дома. Ажиотажный спрос прошлого года уже привел к дефициту готовых дач, коттеджей и земельных участков вблизи столицы. Объявлений об их продаже в Подмосковье с апреля 2020-го по сегодняшний день стало на 38,6% меньше, а в Новой Москве почти в полтора раза, на 48%.