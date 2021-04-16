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В Минстрое придумали, как сдержать рост цены на жилье в России

Ura.Ru
1 час назад
Предельную стоимость проектов строительства жилья, которые могут получать субсидирование, предложили повысить с 500 млн до 2 млрд рублей. В случае реализации идеи в стране увеличатся объемы ввода жилья, что поспособствует стабилизации цен на квартиры. Об этом рассказал руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
В РФ придумали, как сдержать рост цены на жилье
Фото: ТАССТАСС
«Мы предлагаем увеличить предельную стоимость проектов жилищного строительства, которые могут участвовать в программе субсидирования, с 500 млн до 2 млрд рублей, а, возможно, и вовсе отменить эту планку. Для городов, где фокусируется большинство проектов с маржинальностью ниже 15% при высокой стоимости строительства, эти меры могут стать драйвером роста и заметно нарастить его объемы, — сообщил «Известиям» Рифат Гарипов. Уточняется, что если идея будет реализована, то в России могут вырасти объемы ввода жилья на 10-20%.
Такая помощь застройщикам позволит стабилизировать ситуацию в регионах, преодолеть дефицит квадратных метров, и, как следствие, сдержать рост цен на жилье, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он также отметил, что это способствует появлению новых мест в строительной и смежных отраслях.
Во время совещания по итогам указов президента России за прошлые годы, глава государства Владимир Путин отметил, что жилье в РФ стремительно дорожает. Он считает, что эту проблему должны изучить в Федеральной антимонопольной службе. В Минстрое ответили, что увеличение стоимости жилья в России спровоцировали пандемия коронавируса и ограничения связанные с ней, подорожание стройматериалов и льготная ипотека.
Недвижимость,Андрей Колочинский,Владимир Путин,Минстрой,ФАС,газета "Известия",
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