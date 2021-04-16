В РФ придумали, как сдержать рост цены на жилье

«Мы предлагаем увеличить предельную стоимость проектов жилищного строительства, которые могут участвовать в программе субсидирования, с 500 млн до 2 млрд рублей, а, возможно, и вовсе отменить эту планку. Для городов, где фокусируется большинство проектов с маржинальностью ниже 15% при высокой стоимости строительства, эти меры могут стать драйвером роста и заметно нарастить его объемы, — сообщил «Известиям» Рифат Гарипов. Уточняется, что если идея будет реализована, то в России могут вырасти объемы ввода жилья на 10-20%.