В России создадут штаб по анализу роста цен на жилье

В пятницу Хуснуллин провел совещание по росту цен на жилье.
"В завершение совещания Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы", — говорится в сообщении.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии — 30%. Он также призвал ФАС обратить внимание на этот вопрос.