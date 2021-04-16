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В России создадут штаб по анализу роста цен на жилье

Праймиещё 11
2 часа назад
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, туда войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
В России создадут штаб по анализу роста цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пятницу Хуснуллин провел совещание по росту цен на жилье.
"В завершение совещания Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы", — говорится в сообщении.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии — 30%. Он также призвал ФАС обратить внимание на этот вопрос.
Недвижимость,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Минстрой,ФАС,Правительство РФ,
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