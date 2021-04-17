Правительство Москвы купило «платиновые апартаменты»

Структура правительства Москвы купила «платиновые апартаменты» в башне «Федерация» в «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости.

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Так, согласно документам, столичное правительство приобрело апартаменты на 93-м и 94-м этажах башни общей площадью около 1,6 тысячи квадратных метров, заплатив за них 1,1 миллиарда рублей. Сделка была оформлена в 2020 году.

Как отмечает РБК, все помещения, которые расположены выше 90-го этажа «Федерации», позиционируются как «платиновые». Известно, что для обеспечения их водой и теплом задействуется независимый технический этаж. Кроме того, воздух для системы вентиляции подобных апартаментов забирается на высоте 325 метров, что, по заверению застройщика, делает его сравнимым по чистоте с загородным.