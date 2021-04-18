Цены на квартиры в новостройках продолжают расти

Как отмечает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов
, в целом рост цен замедлился, однако говорить о сформировавшемся тренде, по его мнению, пока рано. Он
напомнил, что в декабре и январе на рынке наблюдалась похожая динамика, но тогда перехода к уверенной стагнации не произошло: в феврале новостройки снова заметно подорожали. Специалист прогнозирует, что застройщики могут попытаться запустить новую волну ажиотажного спроса, спекулируя возможной отменой программы льготной ипотеки в некоторых регионах.