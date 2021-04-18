Цены на квартиры в новостройках продолжают расти

Средние цены на новостройки в крупнейших российских городах в апреле продемонстрировали сдержанную динамику, однако показатели могут еще заметно вырасти, предупреждают участники рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным ЦИАН, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 95,12 тысячи рублей за один квадратный метр. За месяц этот показатель вырос на 1,4 процента, за год — на 22,8 процента. Аналогичные данные приводят и другие участники рынка.