Стоимость куриных яиц за неделю выросла на 1,5%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России за неделю с 13 по 19 апреля 2021 года выросла на 1,5% против 2,3% неделей ранее. Об этом говорится в материалах Росстата

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,4%, в 30 субъектах - на 1,5-2,4%, в 15 субъектах - на 2,5-4,6%. В четырех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В шести субъектах цены снизились на 0,1-1,4%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, в период с 13 по 19 апреля 2021 года выросли цены: на баранину - на 0,6%, свинину, крупу гречневую, конфеты шоколадные - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, масло сливочное, творог жирный, смеси сухие молочные для детского питания, печенье, чай черный - на 0,3%, говядину, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, хлеб ржаной, макаронные изделия, вермишель, карамель, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,2%, колбасу вареную, сыры сычужные, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, рис, консервы мясные, овощные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%. В 39 субъектах цены выросли на 0,1-1,0%, в 15 субъектах - на 1,1-2,3%. В 21 субъекте цены не изменились. В 10 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,7%.

Масло подсолнечное в среднем подорожало на 0,3%. В 43 субъектах цены выросли на 0,1-1,0%, в 8 субъектах - на 1,1-3,1%. В 25 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%.

Мясо кур и овощи

В Росстате также сообщили о том, что цены на мясо кур в среднем по России за неделю не изменились, при этом в 36 субъектах цены выросли на 0,1-1,9%, в 4 субъектах - на 2,0-10,3%. В 11 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены снизились на 0,1-1,0%, в 8 субъектах - на 1,1-2,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь - на 1,7%, капусту белокочанную - на 1,6%, картофель - на 1,5%, лук - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, огурцы - на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%. Цены на водку и пшено снизились на 0,2%, молоко пастеризованное - на 0,1%. Цены на рыбу мороженую, сметану и молоко стерилизованное не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали троксерутин - на 0,7%, алмагель - на 0,5%, ацетонид флуоцинолона и офтан катахром - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин), поливитамины с макро- и микроэлементами и ренни - на 0,2%. Цены на валокордин не изменились. Цены на бромгексин снизились на 0,2%, линекс - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло и спички - на 0,6%, зубные щетки, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетная бумага - на 0,2%, пеленки для новорожденных, стиральный порошок - на 0,1%. Цены на зубную пасту снизились на 0,4%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили иностранных марок, отечественные сигареты с фильтром - на 0,5%, телевизоры, кроссовки для детей, шампуни, женские колготки - на 0,4%, детские спортивные костюмы - на 0,3%, майки, мужские и детские футболки - на 0,2%, смартфоны, кроссовки для взрослых, мужские носки, джинсы для детей - на 0,1%. Цены на отечественные легковые автомобили, электропылесосы, носки и детские гольфы не изменились.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Цены на проживание в гостиницах (от одной до пяти звезд) выросли от 1,1% до 3,1%, в хостелах - на 0,3%. Проезд в городском автобусе и путевки в санатории подорожали на 0,1%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и прочие услуги городского пассажирского транспорта не изменились.

Недельная инфляция

Инфляция в России за период с 13 по 19 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее этот показатель находился на уровне 0,1%.