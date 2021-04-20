Темпы роста цен на жилье в новостройках замедлились

Темпы роста стоимости квартир в России замедлились, однако все еще остаются на высоком уровне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

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В январе–марте цены на первичное жилье выросли на 8% в сравнении с предыдущим кварталом. Данный показатель за октябрь–декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом же выражении квартиры сейчас подорожали на 26%.

По итогам I квартала 2021 года ситуация на рынке первичного жилья после ажиотажного спроса 2020 года стабилизировалась.

Такая тенденция обусловлена тем, что ряд россиян уже воспользовались выгодными ипотечными предложениями в 2020 году и приобрели квартиру, говорится в исследовании.

Ожидается замедление роста цен в связи с опасениями девелоперов относительно прекращения льготной ипотеки, указал коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко

Ключевой потенциал роста цен был исчерпан в 2020 году, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский

На рост цен влияет комплекс факторов, отметил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина . Речь идет о подорожании строительных материалов, нехватке рабочей силы, льготной ипотечной программе, пандемии и переходе на проектное финансирование.

Снижения цен на новостройки не ожидается, сообщила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба . По ее словам, все еще ограниченное предложение будет удерживать стоимость «квадрата» на сегодняшнем уровне.