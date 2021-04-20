Темпы роста цен на жилье в новостройках замедлились

В январе–марте цены на первичное жилье выросли на 8% в сравнении с предыдущим кварталом. Данный показатель за октябрь–декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом же выражении квартиры сейчас подорожали на 26%.
По итогам I квартала 2021 года ситуация на рынке первичного жилья после ажиотажного спроса 2020 года стабилизировалась.
Такая тенденция обусловлена тем, что ряд россиян уже воспользовались выгодными ипотечными предложениями в 2020 году и приобрели квартиру, говорится в исследовании.
Ожидается замедление роста цен в связи с опасениями девелоперов относительно прекращения льготной ипотеки, указал коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.
Ключевой потенциал роста цен был исчерпан в 2020 году, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
На рост цен влияет комплекс факторов, отметил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о подорожании строительных материалов, нехватке рабочей силы, льготной ипотечной программе, пандемии и переходе на проектное финансирование.
Снижения цен на новостройки не ожидается, сообщила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба. По ее словам, все еще ограниченное предложение будет удерживать стоимость «квадрата» на сегодняшнем уровне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ценам на жилье предрекли неминуемый рост.