«Сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков, — заявил Рыбаков. — Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти».
«Ты читал договор? Почитай, ты удивишься», — предупредил эксперт. «Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — добавил он.
«Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — отметил он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2 процента от стоимости квартиры в год. А он дает 1 процент, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги».
«Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой», — заключил предприниматель.