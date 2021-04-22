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В России могут упростить выдачу ипотеки

Вероника Полынина
51 минуту назад
Российские банки могут упростить выдачу ипотеки на фоне высокого спроса на квартиры и общего снижения «качества» заемщиков, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы международного рейтингового агентства Moody’s.
Правила выдачи ипотеки могут изменить
Фото: ТАССТАСС
В агентстве отмечают, что долговая нагрузка по новым кредитам будет расти, если недвижимость продолжит дорожать, а реальные доходы россиян останутся ограниченными.
Высокий спрос на жилье и меньшая доля кредитоспособных заемщиков могут побудить банки смягчить требования к выдаче кредитов.
Это, в свою очередь, подвергнет банки риску внезапного падения стоимости жилья, считают аналитики.
«Увеличивающийся разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость в России в период активного роста ипотечного кредитования увеличивает риски для кредиторов и сдерживает здоровое развитие ипотечного рынка», - говорится в релизе агентства.
По мнению младшего вице-президента, аналитика Moody’s Марии Малюковой, рост ипотечного кредитования создаст риски для крупнейших банков. В первую очередь, по словам Малюковой, это касается всех российских госбанков, а также Росбанка, Райффайзенбанка и Альфа-Банка из-за высокой доли ипотечных кредитов в их портфелях.
Moody's оценивает рост ипотечного кредитования в России в 15% в текущем году против 21% в 2020 году.
Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики агентства Moody’s составили список основных рисков, несущих угрозу банкам России и стран СНГ. В него вошли потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества.
Недвижимость,Мария Малюкова,Росбанк,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,
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