Правила выдачи ипотеки могут изменить

Российские банки могут упростить выдачу ипотеки на фоне высокого спроса на квартиры и общего снижения «качества» заемщиков, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы международного рейтингового агентства Moody’s.

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В агентстве отмечают, что долговая нагрузка по новым кредитам будет расти, если недвижимость продолжит дорожать, а реальные доходы россиян останутся ограниченными.

Высокий спрос на жилье и меньшая доля кредитоспособных заемщиков могут побудить банки смягчить требования к выдаче кредитов.

Это, в свою очередь, подвергнет банки риску внезапного падения стоимости жилья, считают аналитики.

«Увеличивающийся разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость в России в период активного роста ипотечного кредитования увеличивает риски для кредиторов и сдерживает здоровое развитие ипотечного рынка», - говорится в релизе агентства.

Райффайзенбанка и По мнению младшего вице-президента, аналитика Moody’s Марии Малюковой , рост ипотечного кредитования создаст риски для крупнейших банков. В первую очередь, по словам Малюковой, это касается всех российских госбанков, а также Росбанка Альфа-Банка из-за высокой доли ипотечных кредитов в их портфелях.

Moody's оценивает рост ипотечного кредитования в России в 15% в текущем году против 21% в 2020 году.