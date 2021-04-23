Россиянам предрекли массовый отказ от новых квартир

«Если стоимость новых метров продолжит дорожать, то это может просто задавить первичный рынок, так как люди откажутся от таких объектов в пользу вторичной недвижимости, — предрекают риелторы. — Поэтому застройщикам нужно все-таки искать варианты и находить какой-то компромисс, который сделает новую недвижимость более доступной».
«У людей присутствует страх даже не о возврате вложенных средств, а о том, смогут ли они платить эти [ипотечные] кредиты, — указывают в «Альфа-Групп». — Господдержкой уже никого не обманешь, люди умеют считать. Сейчас размер ежемесячного взноса по льготному кредиту на новостройку сравним с обычной ипотекой на "вторичку". Разницы нет именно из-за высокой стоимости нового жилья».