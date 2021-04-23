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Спрос на аренду загородного жилья перед «майскими» вырос

Лера Букина
3 часа назад
В преддверии туристического сезона и майских праздников интерес россиян к краткосрочной аренде загородных домов вырос в 2,5 раза в целом по России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито недвижимость».
Спрос на аренду загородного жилья перед «майскими» вырос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В апреле 2020 года также был выявлен повышенный интерес к загородной недвижимости из-за пандемии и ограничений на ее фоне.
Как выяснилось, интерес к посуточной аренде таунхаусов в конце апреля 2021 года увеличился в 3,2 раза, дач - в 2 раза, домов - в 2,6 раза, коттеджей - в 2,2 раза.
Наибольший рост заинтересованности в аренде загородной недвижимости отмечается в Московской области и Приморском крае (в 3,6 раза в сравнении с прошлым годом). Рост потребительского спроса выявлен также в Крыму (в 3,5 раза).
Кроме того, значительно повысился интерес к краткосрочной аренде таунхаусов в Калининградской области (в 11,4 раза), Татарстане (в 8 раз), в Красноярском крае (в 6,6 раза), коттеджей в Бурятии (в 13 раз) и Северной Осетии (в 6,6 раза), домов в Забайкальском крае (в 28 раз), в Кабардино-Балкарии (в 7,7 раза).
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти 70% россиян мечтают жить в частном доме.
Недвижимость,ИТАР-ТАСС,
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