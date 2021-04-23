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Центральный банк видит признаки перегрева на рынке ипотеки

Праймиещё 7
2 часа назад
Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке, считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов и призывает банки учитывать все риски, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Центральный банк указал на признаки перегрева на рынке ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Да, считаем, что некоторые признаки перегрева уже есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на ипотеку, на жилье инвестиционного плана, инвестиционного класса, и видим некоторое снижение качества отдельных кредитов ипотечных", — сказала Набиуллина.
Она указала, что и в прошлом году, и в целом цены на жилье в РФ выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается.
"И здесь, конечно, нужно нормализовать темпы роста ипотеки, и прежде всего смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг. И, конечно, банки должны учитывать все эти риски, связанные с такими кредитами", — подчеркнула Набиуллина.
"Мы в прошлом году, в условиях пандемии, чтобы поддержать ипотеку, снизили надбавки, например, для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. Я еще считаю необходимым вернуться к допандемическим уровням: мы начнем обсуждать в ближайшее время с участниками рынка", — сказала глава ЦБ.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.
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