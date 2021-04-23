Центральный банк указал на признаки перегрева на рынке ипотеки

Она указала, что и в прошлом году, и в целом цены на жилье в РФ выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.